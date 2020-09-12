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Son dakika: Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fo...
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'ın maçı kafilesi belli oldu

Son dakika haberine göre , 'in ilk haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini duyurdu. Lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 14:26
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kafilesi belli oldu

'de ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki güçlü ekibi ve , Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini duyurdu.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou ve lisansı çıkmayan yeni transfer Montero kamp kadrosunda yer almıyor. İşte Beşiktaş'ın kafilesinde bulunan isimler:

Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.