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Ajax'tan 'yi kiralıyor

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren , Ajax'tan kanat oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki genç oyuncunun 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 10:55
Göztepe Ajax'tan Hassane Bande'yi kiralıyor

çalışmalarını sürdüren , Ajax'tan kanat oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni Asır'ın haberine göre, geçen sezonu 'nin Thun takımında geçiren ve bonservisi Ajax'ta olan 22 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Başkan Vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kaleci konusunda ve Fabri ile anlaşamadıklarını ifade eden Papatya, "Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Çalışmalar sürüyor" dedi.