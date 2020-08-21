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21 Ağustos 2020, Cuma
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Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti

Göztepe Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti

, en son 'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 'de Neuchatel Xamax, 'da Sochaux, Ukayna'da , 'de , 'de Tianjin Teda, 'da Malaga, 'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.

Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.

  1. 21.08.2020
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