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21 Ağustos 2020, Cuma
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Kravets atağı

Kravets atağı

Wilczek, Jerome, Deniz’le yolları ayıran , renktaşında 9 golle oynayan milli santrforu gündemine aldı. Eski takımı D.Kiev de 31 yaşındaki tecrübeli golcünün peşinde.

'de bu sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen 'de yönetim, golcü transferi için gaza bastı. Mevcut kadrosundan Kamil Wilczek, Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayıran Ege ekibi, son olarak 2.5 sezon top koşturduğu 'dan ayrılan Artem Kravets'e kancayı taktı. Renktaşından önceki gün alacaklarına karşılık bonservisini alan 31 yaşındaki Ukraynalı golcü, Göztepe'nin gündemine geldi. Transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis ödemeyecek sarı-kırmızılılar, Kravets'le pazarlık masasına oturacak. Tecrübeli santrforun 'de kalmayı planladığı ve Göz-Göz'ün teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kravets'e eski takımı D.Kiev'in de talip olduğu öğrenilirken, Göztepe transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. 23 kez milli olan Kravets, geçen sezon 22 maçta 9 kez ağları sarstı.

OFOEDU VE GBOHOUO ÖNERİLDİ
Göztepe'ye, Fildişi Sahilleri 'nın kalecisi Sylvain Gbohouo ve daha önce Türkiye'de forma giyip halen 'de oynayan Nijeryalı forvet Chikeluba Ofoedu, menajerler tarafından önerildi. Kongo'nun Mazembe takımında oynayan 31 yaşındaki eldiven, 50 kez Fildişi Milli Takımı formasını giydi. Ülkemizde ilk olarak 2012-2013 sezonunda 1461 Trabzon, ardından Karşıyaka, ve 'da oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı Ofoedu ise geçen yıl İsrail'de 'de 21 karşılaşmada, 9 kez ağları havalandırdı.

  1. 21.8.2020
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