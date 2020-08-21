Kravets atağı
Wilczek, Jerome, Deniz’le yolları ayıran Göztepe, renktaşında 9 golle oynayan milli santrforu gündemine aldı. Eski takımı D.Kiev de 31 yaşındaki tecrübeli golcünün peşinde.
Süper Lig'de bu sezonda gol yollarında sorun yaşamak istemeyen Göztepe'de yönetim, golcü transferi için gaza bastı. Mevcut kadrosundan Kamil Wilczek, Cameron Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayıran Ege ekibi, son olarak 2.5 sezon top koşturduğu Kayserispor'dan ayrılan Artem Kravets'e kancayı taktı. Renktaşından önceki gün alacaklarına karşılık bonservisini alan 31 yaşındaki Ukraynalı golcü, Göztepe'nin gündemine geldi. Transferi gerçekleştirmesi halinde bonservis ödemeyecek sarı-kırmızılılar, Kravets'le pazarlık masasına oturacak. Tecrübeli santrforun Türkiye'de kalmayı planladığı ve Göz-Göz'ün teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kravets'e eski takımı D.Kiev'in de talip olduğu öğrenilirken, Göztepe transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. 23 kez milli olan Kravets, geçen sezon 22 maçta 9 kez ağları sarstı.
OFOEDU VE GBOHOUO ÖNERİLDİ
Göztepe'ye, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın kalecisi Sylvain Gbohouo ve daha önce Türkiye'de forma giyip halen İsrail'de oynayan Nijeryalı forvet Chikeluba Ofoedu, menajerler tarafından önerildi. Kongo'nun Mazembe takımında oynayan 31 yaşındaki eldiven, 50 kez Fildişi Milli Takımı formasını giydi. Ülkemizde ilk olarak 2012-2013 sezonunda 1461 Trabzon, ardından Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor'da oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı Ofoedu ise geçen yıl İsrail'de Maccabi Tel Aviv'de 21 karşılaşmada, 9 kez ağları havalandırdı.
- 21.8.2020
- Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
- Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
- Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek
- Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...
- Beşiktaş ve Galatasaray stoper transferinde karşı karşıya geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kravets atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.