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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Rota Volkan’a döndü

Rota Volkan’a döndü

’la anlaşamayan Göz-Göz, ’de yerini Mert’e kaptıran Volkan için yeniden girişimlere başladı.

'de 3 sezondur kalesini koruyan, takım kaptanı Portekizli Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına girişen , listesinin ilk sırasına aldığı 'la anlaşamayıp için yeniden girişimlere başladı. Sinan'la anlaşamaması üzerine Volkan Babacan ismi üzerine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, milli file bekçisini 'dan önce davranıp kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de profesyonel olup ve Manisaspor formaları da giyen 32 yaşındaki Volkan, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil 35 maçta A kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisi, kontratının son senesindeki 'de 2 sezondur eldivenleri 'a kaptırdı. Ayrıca Fenerbahçeli de ekibinin listesinde yer alıyor.
  1. 20.8.2020
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