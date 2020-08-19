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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Sinan Bolat Göztepe'ye

, bonservisi elindeki kaleci 'la pazarlıkları sürdürüyor. 31 yaşındaki gurbetçi eldivenle imzalar an meselesi.

, Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci transferi listesinin 1 numarasına aldığı Antwerp'ten ayrılan milli kalecimiz 'la pazarlıkları sürdürüyor. Adı Beşiktaş'la da anılan 31 yaşındaki, 1.86 boyundaki gurbetçi eldivenle yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği bildirildi. Kariyerinde daha önce Genk, S.Liege, Porto, , G.Saray, , Nacional ve son olarak 'da Antwerp'te 36 maçta oynadı. Öte yandan Kosta Rikalı orta saha Borges, Göztepe'yle sözleşmesini tek taraflı feshetti. 2018- 19'dan beri Göz-Göz'de oynayan 32 yaşındaki futbolcu, 53 lig ve 9 kupa maçına çıktı.
  1. 19.8.2020
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