Göztepe'de Celso Borges şoku! Sözleşmesini feshetti
Süper Lig'in İzmir temsilcilerinden Göztepe'de Celso Borges şoku yaşanıyor. Kosta Rikalı oyuncu kulübe yolladığı ihtarname ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
İzmir ekibi Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha Celso Borges, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.
Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Geçen sezon sarı kırmızılılarla geçen sezon toplam 27 resmi maçta 1556 dakika süre alan 32 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.
- 18.08.2020
- RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Selçuk İnan'dan Fatih Terim yorumu! "Onun gibi biriyle çalışmak..."
- Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Bernard Mensah yanıtı!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!
- İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
- Yaylım ateşi! "Yarınları karanlık"
- Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi
- Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe
- Malang Sarr'dan haber var! Fenerbahçe ve transfer...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim takımda istemiyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de Celso Borges şoku! Sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.