Göztepe'de Celso Borges şoku! Sözleşmesini feshetti

İzmir ekibi Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kosta Rikalı orta saha Celso Borges, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Geçen sezon sarı kırmızılılarla geçen sezon toplam 27 resmi maçta 1556 dakika süre alan 32 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.