Göztepe'de Celso Borges şoku! Sözleşmesini feshetti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Göztepe Sözleşmesini feshetti! "Hukuki haklarımızı arayacağız"

'de şoku! Sözleşmesini feshetti

Göztepe'de Celso Borges şoku! Sözleşmesini feshetti

'in temsilcilerinden 'de şoku yaşanıyor. oyuncu kulübe yolladığı ihtarname ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan orta saha , sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Celso Borges kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Oyuncunun 2019-20 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Geçen sezon sarı kırmızılılarla geçen sezon toplam 27 resmi maçta 1556 dakika süre alan 32 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı.

  1. 18.08.2020
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