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16 Ağustos 2020, Pazar
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Göztepe coştu

Beto’nun ayrılmasıyla arayışa giren ekibi, ile el sıkıştı. Forvete ise ’in ’dan kiraladığı Kayode geliyor.

Üç yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası arayışa giren , listesindeki isimlerden 'la anlaşmaya vardı. Adı Beşiktaş ve 'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A formasını da giyen Sinan Bolat, kariyerinde daha önce Genk, S. Liege, Porto, , Galatasaray, C. Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, G.Saray'da 2014- 2015'te lig ve kupayı kazandı.

27 MAÇTA 10 GOL ATTI
Bu sezon 'den sol kanat Burak Süleyman ve 'dan ön libero Kubilay Sönmez'i alan Göztepe, 'yu da 'den 2+1 yıllığına yeniden kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Shakhtar'dan 'e kiralanan Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise 'da kalacağı bildirildi.

  1. 16.8.2020
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