Göztepe coştu

Üç yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası arayışa giren Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat'la anlaşmaya vardı. Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan Bolat, kariyerinde daha önce Genk, S. Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, C. Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, G.Saray'da 2014- 2015'te lig ve kupayı kazandı.

27 MAÇTA 10 GOL ATTI

Bu sezon Kocaeli'den sol kanat Burak Süleyman ve Hatay'dan ön libero Kubilay Sönmez'i alan Göztepe, Soner Aydoğdu'yu da Başakşehir'den 2+1 yıllığına yeniden kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Shakhtar'dan Gaziantep'e kiralanan Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise Erzurum'da kalacağı bildirildi.