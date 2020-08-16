Göztepe coştu
Beto’nun ayrılmasıyla arayışa giren İzmir ekibi, Sinan Bolat ile el sıkıştı. Forvete ise Gaziantep’in Shakhtar Donetsk’dan kiraladığı Kayode geliyor.
Üç yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası arayışa giren Göztepe, listesindeki isimlerden Sinan Bolat'la anlaşmaya vardı. Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A Milli Takım formasını da giyen Sinan Bolat, kariyerinde daha önce Genk, S. Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, C. Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, G.Saray'da 2014- 2015'te lig ve kupayı kazandı.
27 MAÇTA 10 GOL ATTI
Bu sezon Kocaeli'den sol kanat Burak Süleyman ve Hatay'dan ön libero Kubilay Sönmez'i alan Göztepe, Soner Aydoğdu'yu da Başakşehir'den 2+1 yıllığına yeniden kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Shakhtar'dan Gaziantep'e kiralanan Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise Erzurum'da kalacağı bildirildi.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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