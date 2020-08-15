Sinan Bolat Göztepe yolunda! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Göztepe Süper Lig'e dönüyor! Eski milli yıldız...

yolunda!

Sinan Bolat Göztepe yolunda!

'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden 'de 3 yılın ardından yolların ayrıldığı Beto'nun yerini doldurmak için çalışmalar sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren İzmir ekibinin gündemindeki son isim ise eski milli kaleci oldu. İşte detaylar...

'de 3 yıldır kaleyi koruyan Beto'nun ayrılması sonrası kaleci arayışına başlayan , listesindeki isimlerden 'la anlaşmaya yakın. Adı Beşiktaş ve eski takımı 'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi file bekçisinin hafta başında imza atması bekleniyor. A formasını da giyen Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, , Galatasaray, , Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.

FORVETE ADAY KAYODE
daha önce Kocaelispor'dan golcü Burak ve Hatayspor'dan ön libero Kubilay'ı alıp Soner'le 2+1 yıllığına kiralık olarak yeniden anlaştığını duyuran Göztepe, FK'da kiralık olarak forma giyen Olarenwaju Kayode'ye kanca attı. Ligde geçen sezon 27 maçta 10 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet için bonservisini elinde bulunduran kulübü 'le pazarlıklar başladı. Göztepe'nin listesindeki Emrah Başsan'ın ise BŞB Erzurumspor'da kalacağı bildirildi.

  1. 15.08.2020
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