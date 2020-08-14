Göztepe'den çifte imza! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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'den çifte imza!

Göztepe'den çifte imza!

çalışmalarına devam eden 'den çifte imza geldi. ekibi bonservisi Medipol 'de bulunan 'yu yeniden kadrosuna katarken, son olarak Hatayspor forması giyen 'i de renklerine bağladı.

ekiplerinden 'de hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, başarılı orta saha 'yu yeniden kiralarken, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SONER GÖZTEPE'DE KALDI!
Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de kiralık olarak geçiren Soner Aydoğdu, ekibinde kaldı. Bonservisi Medipol 'de bulunan Süper Lig'in tecrübeli orta sahası 2+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma kiralandı.

Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Takımımızda kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesi 2+1 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar.

KUBİLAY 2 YILLIK İMZAYI ATTI!
Soner'i takımda tutmayı başaran Göztepe, ön libero mevkisini Kubilay Sönmez ile güçlendirdi. İzmir ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık imza attırdı.

İşte kulüpten yapılan Kubilay Sönmez açıklaması:
17 Haziran 1994 tarihinde 'nın Kamen şehrinde dünyaya gelen Kubilay, Almanya'da , Bochum, Wattencheid 09 ve 04 altyapılarında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Dardanelspor'a gelerek kariyerine başladı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Kubilay daha sonra sırasıyla Şanlıurfaspor, , Büyükşehir Bld. Erzurumspor, ve Hatayspor takımlarında forma giydi.

Kubilay'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

  1. 14.08.2020
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