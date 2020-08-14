Göztepe'den çifte imza!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, başarılı orta saha Soner Aydoğdu'yu yeniden kiralarken, son olarak Hatayspor forması giyen ön libero Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



SONER GÖZTEPE'DE KALDI!

Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de kiralık olarak geçiren Soner Aydoğdu, İzmir ekibinde kaldı. Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Süper Lig'in tecrübeli orta sahası 2+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma kiralandı.

Göztepe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Takımımızda kiralık olarak forma giyen oyuncumuz Soner Aydoğdu'nun kiralık sözleşmesi 2+1 yıl daha uzatılmıştır. Şanlı formamızla nice başarılar.





KUBİLAY 2 YILLIK İMZAYI ATTI!

Soner'i takımda tutmayı başaran Göztepe, ön libero mevkisini Kubilay Sönmez ile güçlendirdi. İzmir ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık imza attırdı.



İşte kulüpten yapılan Kubilay Sönmez açıklaması:

17 Haziran 1994 tarihinde Almanya'nın Kamen şehrinde dünyaya gelen Kubilay, Almanya'da Borussia Dortmund, Bochum, Wattencheid 09 ve Schalke 04 altyapılarında forma giydikten sonra 2013-14 sezonunda Çanakkale Dardanelspor'a gelerek Türkiye kariyerine başladı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Kubilay daha sonra sırasıyla Şanlıurfaspor, Kayserispor, Büyükşehir Bld. Erzurumspor, Adana Demirspor ve Hatayspor takımlarında forma giydi.

Kubilay'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.