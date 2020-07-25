Göztepe siftah istiyor

Pandemi sonrası başlayan ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan Göztepe, bu kötü seriye bugün Sivasspor maçıyla son verip ligi tamamlamak istiyor. Göz- Göz'de sakatlığı bulunan Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler yok.