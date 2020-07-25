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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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siftah istiyor

Göztepe siftah istiyor

Pandemi sonrası başlayan ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan , bu kötü seriye bugün maçıyla son verip ligi tamamlamak istiyor.

Pandemi sonrası başlayan ligde çıktığı 7 maçta galip gelemeyen ve bu mücadelelerde 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan , bu kötü seriye bugün maçıyla son verip ligi tamamlamak istiyor. Göz- Göz'de sakatlığı bulunan Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler yok.

  1. 25.7.2020
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