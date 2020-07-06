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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Palut kaldı Gürler üzdü

Palut kaldı Gürler üzdü

'de yenilgisi sonrası istifa eden 'un istifası kabul edilmedi. Başkan , Palut'un istifasını kabul etmediklerini bildirdi. Öte yandan maçta sakatlanan 'in çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

'de yenilgisi sonrası istifa eden 'un istifası kabul edilmedi. Başkan , Palut'un istifasını kabul etmediklerini bildirdi. Öte yandan maçta sakatlanan 'in çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

  1. 6.7.2020
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