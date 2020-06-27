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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kötü seriyi bitireceğiz

Kötü seriyi bitireceğiz

Salgın sonrası ve 'ya yenilerek lige kötü başlayan , Alanya'yı konuk ediyor.

Salgın sonrası ve 'ya yenilerek lige kötü başlayan , Alanya'yı konuk ediyor. Teknik direktör İlhan Palut, 'u yenerek kötü gidişe son vereceklerini dile getirdi. Seyircisiz oynamaya alışmaları gerektiğini belirten genç teknik adam, "Son iki maçtır maalesef istediğimiz skorları alamadık. Alanyaspor iyi bir takım. Biz de gerekenleri yapacağız" dedi.
  1. 27.6.2020
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