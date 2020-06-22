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22 Haziran 2020, Pazartesi
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’de alarm zilleri

Göztepe’de alarm zilleri

'de corona virüsü salgınının ardından evinde şampiyonluk adaylarından 'a kötü futbolun ardından 3-1 yenilen , Yeni deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Süper Lig'de corona virüsü salgınının ardından evinde şampiyonluk adaylarından 'a kötü futbolun ardından 3-1 yenilen , Yeni deplasmanında da umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar alınan sonuçlardan dolayı takımı sert bir şekilde eleştirdi. Oyuncuların performansından hiç memnun kalmayan Başkan 'in takıma sert uyarılarda bulunacağı belirtildi.
  1. 22.6.2020
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