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12 Haziran 2020, Cuma
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'den lidere gözdağı

Göztepe'den lidere gözdağı

Pandemi sonrası lider ’u ağırlayacak olan ’in sarı-kırmızılı ekibinde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.

Süper Lig'de yaklaşık 3 ay sonra top santraya bu akşam konacak. Haftanın açılış maçlarından birisinde, 'de , lider 'u ağırlayacak. 87 günlük hasretini 3 puanla dindirmek amacındaki sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda sürdürüyor. 27 Nisan'dan itibaren tesislerinde gruplar halinde çalışan Göztepe'de eksik futbolcu yok.

FUTBOLU ÖZLEDİK
Bu akşam 21.00'de Stadı'nda ağırlayacağı lideri puansız göndermeyi planlayan Göztepe, 37 puanla 8'inci sıraya bulunuyor. Dün akşam teknik direktör İhsan Palut yönetiminde yaptığı son antrenman sonrası kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, heyecanlı karşılaşmayı bekliyor. Hatayspor'la yükselen başarı grafiğini Göztepe'de sürdüren Palut, " özlemiştik" dedi.

  1. 12.6.2020
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