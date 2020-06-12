Göztepe'den lidere gözdağı
Pandemi sonrası lider Trabzonspor’u ağırlayacak olan İzmir’in sarı-kırmızılı ekibinde bütün hesaplar üç puan üzerine yapıldı.
Süper Lig'de yaklaşık 3 ay sonra top santraya bu akşam konacak. Haftanın açılış maçlarından birisinde, İzmir'de Göztepe, lider Trabzonspor'u ağırlayacak. 87 günlük Süper Lig hasretini 3 puanla dindirmek amacındaki sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda sürdürüyor. 27 Nisan'dan itibaren tesislerinde gruplar halinde çalışan Göztepe'de eksik futbolcu yok.
FUTBOLU ÖZLEDİK
Bu akşam 21.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı lideri puansız göndermeyi planlayan Göztepe, 37 puanla 8'inci sıraya bulunuyor. Dün akşam teknik direktör İhsan Palut yönetiminde yaptığı son antrenman sonrası kampa giren sarı-kırmızılı futbolcular, heyecanlı karşılaşmayı bekliyor. Hatayspor'la yükselen başarı grafiğini Göztepe'de sürdüren Palut, "Futbolu özlemiştik" dedi.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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