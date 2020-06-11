Testten geçtiler - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Testten geçtiler

Testten geçtiler

Testten geçtiler

maçında görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Stadında Covid-19 ve antikor testine tabi tutuldu.

maçında görev yapacak olan personel, basın mensupları, polisler ve görevlileri de Stadında Covid-19 ve antikor testine tabi tutuldu. Bu isimlerin test sonuçlarına göre, maçta görev alıp alamayacaklarının belli olacağı ifade edildi.
  1. 11.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Testten geçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA