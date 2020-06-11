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11 Haziran 2020, Perşembe
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maça hazır

Gürsel Aksel maça hazır

Yarın akşam 'u ağırlayacak olan 'de, Stadı da maça hazırlandı. Pandemi nedeniyle stadın her yeri dezenfekte edildi.

Yarın akşam 'u ağırlayacak olan 'de, Stadı da maça hazırlandı. Pandemi nedeniyle stadın her yeri dezenfekte edildi. Bir hafta boyunca tüm koltuklar tek tek silinirken, maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi.
  1. 11.6.2020
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