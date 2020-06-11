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11 Haziran 2020, Perşembe
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Gözler Kagawa'da

Gözler Kagawa'da

elini sıkı tutan yönetimi, ’tan ’ya giden Japon maestro ile temasta. Kagawa’ya ve ’dan talipler var.

Önceki sezon 'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken , yeniden yolunda. Bu yıl 2. Ligi ekiplerinden 'da forma giyen Japon 10 numaranın, ile anlaştığı ve yeni sezonda 'e geleceği iddia edildi. Ancak 31 yaşındaki maestroya; , ve ülkesi 'dan da teklifler olduğu bildirildi. Zaragoza ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021'de sona erecek Kagawa'nın piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro..

TÜRKİYE'DEN MUTLU AYRILDI
Japonya'da 97 kez milli olan ve 31 gol atan Kagawa, bu sezon LaLiga 2'de Zaraoza ile 26 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda sadece 2 kez gören 1.75'lik maestronun performansından memnun kalmayan ve koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. 'den mutlu ayrılan Kagawa'nın Göztepe'ye ise sıcak baktığı öğrenildi.

6 GOLE KATKI YAPTI
Beşıktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 548 dakika sahada kalan Shinji Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Japon maestro, hiç oyundan atılmazken 1 kez sarı kart gördü.

  1. 11.6.2020
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