Gözler Kagawa'da
Transferde elini sıkı tutan Göztepe yönetimi, Beşiktaş’tan Zaragoza’ya giden Japon maestro ile temasta. Kagawa’ya Almanya ve Yunanistan’dan talipler var.
Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi. Ancak 31 yaşındaki maestroya; Almanya, Yunanistan ve ülkesi Japonya'dan da teklifler olduğu bildirildi. Zaragoza ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021'de sona erecek Kagawa'nın piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro..
TÜRKİYE'DEN MUTLU AYRILDI
Japonya'da 97 kez milli olan ve 31 gol atan Kagawa, bu sezon LaLiga 2'de Zaraoza ile 26 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda sadece 2 kez sarı kart gören 1.75'lik maestronun performansından memnun kalmayan ve koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Türkiye'den mutlu ayrılan Kagawa'nın Göztepe'ye ise sıcak baktığı öğrenildi.
6 GOLE KATKI YAPTI
Beşıktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 548 dakika sahada kalan Shinji Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Japon maestro, hiç oyundan atılmazken 1 kez sarı kart gördü.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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