Gözler Kagawa'da

Önceki sezon Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Shinji Kagawa, yeniden Süper Lig yolunda. Bu yıl İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın, Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi. Ancak 31 yaşındaki maestroya; Almanya, Yunanistan ve ülkesi Japonya'dan da teklifler olduğu bildirildi. Zaragoza ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2021'de sona erecek Kagawa'nın piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon euro..

TÜRKİYE'DEN MUTLU AYRILDI

Japonya'da 97 kez milli olan ve 31 gol atan Kagawa, bu sezon LaLiga 2'de Zaraoza ile 26 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda sadece 2 kez sarı kart gören 1.75'lik maestronun performansından memnun kalmayan ve koronavirüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Türkiye'den mutlu ayrılan Kagawa'nın Göztepe'ye ise sıcak baktığı öğrenildi.

6 GOLE KATKI YAPTI

Beşıktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 548 dakika sahada kalan Shinji Kagawa, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı. 6 gole katkıda bulunan Japon maestro, hiç oyundan atılmazken 1 kez sarı kart gördü.