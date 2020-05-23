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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Conte seferi

Conte seferi

, ’de oynayan Fransız stoper için harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Savunmadaki sorunları çözmek için harekete geçen , aradığı ismi 'de buldu. ve Titi'ye talipler olması üzerine transferde ağırlığı defansa veren sarı-kırmızılılarda forması giyen stoper Antoine Conte ismi ön plana çıktı. 26 yaşındaki başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da Göztepe yönetimi daha çok cezbediyor.

MİLLİ FORMAYI 6 KEZ GİYDİ

Teknik Direktör İlhan Palut'un da Fransız futbolcu için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Yönetimin ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Gine uyruklu Conte, altyapısında yetişti. Reims forması da giyen tecrübeli savunmacı, 2017'de İsrail'in yolunu tuttu. Fransa 'yla alt yaş kategorilerinde 6 maça çıkarkan; gol sevinci yaşayamadı.

  1. 23.5.2020
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