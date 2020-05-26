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Fenerbahçe'den onay çıktı! Göztepeli yıldızla takas gerçekleşiyor

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Göztepe, kritik bir anlaşma için düğmeye bastı. Sarı lacivertli kulüpte gelecek sezon Sportif Direktör olarak göreve başlaması beklenilen Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği bu takas için son aşamalara gelindi. İşte o isimler ve detaylar...

26 Mayıs 2020 Salı 10:55 Güncelleme: 26.05.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





