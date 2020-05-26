Fenerbahçe'den onay çıktı! Göztepeli yıldızla takas gerçekleşiyor

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fenerbahçe ve Göztepe, kritik bir anlaşma için düğmeye bastı. Sarı lacivertli kulüpte gelecek sezon Sportif Direktör olarak göreve başlaması beklenilen Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği bu takas için son aşamalara gelindi. İşte o isimler ve detaylar...
26 Mayıs 2020 Salı 10:55
Güncelleme: 26.05.2020 11:02
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Göztepe'de futbolcular muhtemelen 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan lig hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürerken yöneticiler de gelecek sezonun transfer çalışmalarını yapıyor.
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Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alarak Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Miha Zajc için İstanbul ekibinin kapısını çaldı.
10 numara pozisyonunda forma giyen ancak yolların ayrılması beklenen Marcio Mossoro'nun yerine düşünülen Zajc için Göztepe kiralama teklifinde bulundu.
Sarı-lacivertli ekipte önümüzdeki sezon planlamasında yer almayan Sloven oyuncunun menajeriyle de görüşmeler yapıldı.
Rusya'dan Krasnodar ekibinin de ilgilendiği Zajc için Fenerbahçe'den takas teklifi geldi.