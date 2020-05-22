Teklif yağan Göztepe kalecisi Beto kararını verdi! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Göztepe Beşiktaş'tan teklif almıştı! Kararını verdi

Teklif yağan kalecisi Beto kararını verdi!

Teklif yağan Göztepe kalecisi Beto kararını verdi!

ekiplerinden 'nin kalesini koruyan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi Beto, gelen tekliflere rağmen önce kulübüyle görüşmeye karar verdi.

ekiplerinden ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaptan kaleci Beto Pimparel, başkan 'le görüşmeyi bekliyor. Başta eski takımı olmak üzere, dahil birçok takımdan teklifler alan Portekizli eldivenin Sepil'le görüşmeden hiçbir kulübe cevap vermeyeceği ifade edildi.

Gönlünün her zaman Göztepe'den yana olduğunu ifade eden deneyimli kalecinin, "Beni isteyen kulüplerin olması doğal. Ancak benim Göztepe camiası ile bağım var. Burayla ilgili bir şey netleşmeden hareket etmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

Beto'nun kesinlikle takımda kalmasını isteyen Sepil'in de karşılıklı görüşmenin ardından 37 yaşındaki file bekçisi ile yeni mukavele yapacağı vurgulandı. Beto'nun corona virüsü salgını yüzünden gelirleri azalan yönetime fedakarlık yapacağını söylediği de ileri sürüldü.

Göz-Göz'de 2017-2018 sezonundan beri kaleyi koruyan Beto, taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımı birçok maçta ipten alan Portekizli, kariyerinde 2 kez UEFA Avrupa Ligi olmak üzere birçok kupa kaldırmayı başardı.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 12:40
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