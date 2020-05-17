Göztepe'de İlhan Palut transfer raporunu belirledi!
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer politikasını belirledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle transferde yönetimi zorlamayı düşünmeyen Palut, iç transferde 8 ismin takımda tutulmasını istedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir yandan koronavirüs salgınıyla durup 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan bu sezonun hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İlhan Palut da iç ve dış transferde stratejisini belirledi.
Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç teknik adamın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. Özellikle 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vaad eden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı.
Başkan Mehmet Sepil'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.
8 İSİM TAKIMDA TUTULACAK
Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönende rapor veren İlhan Palut'un zorunlu kalınmadıkça mukaveleleri devam edip birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli transfer isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.
- 17.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de İlhan Palut transfer raporunu belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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