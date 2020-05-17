Göztepe'de İlhan Palut transfer raporunu belirledi! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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'de raporunu belirledi!

Göztepe'de İlhan Palut transfer raporunu belirledi!

'de , corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada politikasını belirledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle transferde yönetimi zorlamayı düşünmeyen Palut, iç transferde 8 ismin takımda tutulmasını istedi.

ekiplerinden , bir yandan koronavirüs salgınıyla durup 12 Haziran'da tekrar başlaması planlanan bu sezonun hazırlıklarını sürdürürken, da iç ve stratejisini belirledi.

Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önüne alan genç teknik adamın dış transferde yönetimi zorlamayacağı ve makul isimlere yöneleceği ifade edildi. Özellikle 1. ve 2. Lig'i iyi tanıyan genç teknik adamın, gelecek vaad eden birçok genç futbolcuyu listesine aldığı vurgulandı.

Başkan 'den sadece iyi bir golcü alınmasını ısrarla talep eden İlhan Palut'un mevcut kadroda ise çok fazla kayıp yaşanmamasını istediği vurgulandı.

8 İSİM TAKIMDA TUTULACAK

Sözleşmeleri bitecek olan kaleci Beto, Castro, Titi, Berkan, Napoleoni, Atakan, Serdar ve Soner'in kesinlikle takımda tutulması yönende rapor veren İlhan Palut'un zorunlu kalınmadıkça mukaveleleri devam edip birçok kulübün listesinde olan Alpaslan ile Halil'in satılmaması fikrini kurmaylara ilettiği kaydedildi. Genç oyuncuları daha çok vitrine çıkarmayı da planlayan Palut daha önce yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle yeni bir sürece girdik. Artık teknik adamlar yeni bir strateji belirleyecek. Sürekli isteme dönemi bitti" cümlelerini kurmuştu.

  1. 17.05.2020
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