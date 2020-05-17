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17 Mayıs 2020, Pazar
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Göztepe yuvam

4 büyükleri peşine takan Göztepeli , gönlünün ’de kalmaktan yana olduğunu açıkladı.

'de başarılı performansıyla 4 büyüklerin radarına giren , sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı istiyor. Başkan ile bir toplantı gerçekleştiren 26 yaşındaki yıldızın, "Göztepe'de çok mutluyum. İlk tercihim burası olur. Ancak sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ın iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği de kaydedildi.

MİLLİ TAKIMI İSTİYORUM
Göztepe'ye geçen sezon başında 'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 25 maça çıktı. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde görev yapan Alpaslan bu sezon ise 19 resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Alpaslan, sosyal medyadan "Göztepe'de mutluyum. A 'a giderek tarih yazmak istiyorum" dedi.

  1. 17.5.2020
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