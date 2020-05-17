Göztepe yuvam
4 büyükleri peşine takan Göztepeli Alpaslan Öztürk, gönlünün İzmir’de kalmaktan yana olduğunu açıkladı.
Göztepe'de başarılı performansıyla 4 büyüklerin radarına giren Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı istiyor. Başkan Mehmet Sepil ile bir toplantı gerçekleştiren 26 yaşındaki yıldızın, "Göztepe'de çok mutluyum. İlk tercihim burası olur. Ancak sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ın iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılabileceği de kaydedildi.
MİLLİ TAKIMI İSTİYORUM
Göztepe'ye geçen sezon başında Elazığspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 25 maça çıktı. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde görev yapan Alpaslan bu sezon ise 19 resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Alpaslan, sosyal medyadan "Göztepe'de mutluyum. A Milli Takım'a giderek tarih yazmak istiyorum" dedi.
- 17.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe yuvam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.