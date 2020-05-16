Alpaslan Öztürk transfer kararını verdi! Başkanla özel görüşme...
Göztepe'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile anılan yıldız futbolcu, sarı kırmızılı yönetimle resmi görüşmesini gerçekleştirdi ve transferine ilişkin son kararı verdi! İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncusu olan orta saha Alpaslan Öztürk için birçok kulüp sıraya girerken, deneyimli futbolcunun gönlünün sarı-kırmızılı kulüpte kalmaktan yana olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in istediği öne sürülen Alpaslan'la Başkan Mehmet Sepil'in bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Alpaslan'ın Başkan Sepil'e, "Ben Göztepe'de çok mutluyum. İlk tercihim burası olur. Ancak sizin görüşleriniz de bizler için çok önemli" ifadelerini kullandığı vurgulandı. Sepil'in Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ı çok iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği ifade edildi.
Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin azalmasıyla maddi olarak gerileyen Göztepe'de bütçeyi yeniden planlamak isteyen Sepil'in lig bitiminde Alpaslan konusunda kesin kararını vereceği kaydedildi. İzmir ekibinin Alpaslan için 2-3 milyon Euro arasında bir bedel belirlediği ileri sürülmüştü. Göztepe'ye geçen sezon başında Elazığspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu ilk senesinde 25 maça çıktı. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde görev yapan Alpaslan bu sezon ise 19 resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.
LİEGE İLE FIFA'LIK
öztepe'nin yıldızlarından Alpaslan Öztürk'ün eski kulüplerinden Standard Liege ile arasında FIFA'da haksız fesih davası sürdüğü de ortaya çıktı. Belçika ekibinden 2013-14 sezonunun devre arasında Süper Lig'de Kasımpaşa'ya transfer olan Alpaslan, sosyal medya aracılığıyla katıldığı canlı yayında, "Ben Göztepe'de mutluyum. Buradan A Milli Takım'a giderek tarih yazmak istiyorum. Yalnız farklı olaylar var. FIFA'lık bir davam da var. Bu dönemde kafam çok karışık. Sadece Göztepe'ye odaklanıyorum ve 12 Haziran'da lige en iyi şekilde başlamak istiyorum. Her insan gibi benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı kafam karışabiliyor. Liege'den ayrılırken haksız fesih durumu oluştu. Sonrasında davalar açıldı. Farklı durumlar var" açıklamasını yaptı.
- 16.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alpaslan Öztürk transfer kararını verdi! Başkanla özel görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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