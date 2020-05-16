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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Castro paylaşılamıyor

Castro paylaşılamıyor

'de kontratı bitecek orta saha oyuncusu 'ya teklifler artıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, 'un ardından eski kulübü ve 'un da istediği öğrenildi.

'de kontratı bitecek orta saha oyuncusu 'ya teklifler artıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, 'un ardından eski kulübü ve 'un da istediği öğrenildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli dinamoya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro'yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı. Bu sezona kulübede başlayan, sonra İlhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan Castro, geride kalan 26 maçın 24'ünde forma giyerken, 3 gol, 1 asistle oynadı.
  1. 16.5.2020
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