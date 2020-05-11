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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Göztepe Cavanda için flaş iddia! Yeniden Süper Lig'e...

'de sesleri!

Göztepe'de Luis Cavanda sesleri!

ekiplerinden , yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, daha önce ve forması da giyen ve geçtiğimiz günlerde Standard Liege tarafından serbest bırakılan 'yı gündemine aldı.

'de önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren yönetimi, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, ekibi 'in geçtiğimiz gün serbest bıraktığı Luis Pedro Cavanda'yı da listesine ekledi.

Bir dönem 'de ve formaları da giyen Belçikalı 29 yaşındaki oyuncunun bonservis engelinin bulunmaması yönetimin ilgisini çekiyor. Teknik direktör İlhan Paut'un da transfer için onay verdiği belirtilirken Cavanda'nın piyasa değeri 500 bin Euro.

ANTWERP DE DEVREYE GİRDİ

Bu arada Belçika ekibi Antwerp'in de Cavanda ile ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli sağ bekin hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.

  1. 11.05.2020
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