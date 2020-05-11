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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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annesini kaybetti!

İlhan Palut annesini kaybetti!

ekibi 'nin başarılı , yaklaşık 2 yıldır tedavisi gören annesi 'u kaybetti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası 'da toprağa verileceği öğrenildi.

ekiplerinden 'nin , annesi 'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık 2 yıldır tedavisi gören anne Palut, bugün 'da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar 'den ayrılarak memleketi Hatay'a gitti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

  1. 11.05.2020
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