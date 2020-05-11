İlhan Palut annesini kaybetti!
İzmir ekibi Göztepe'nin başarılı teknik direktörü İlhan Palut, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören annesi Leyla Palut'u kaybetti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, annesi Leyla Palut'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören anne Palut, bugün Hatay'da hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan genç teknik adam apar topar İzmir'den ayrılarak memleketi Hatay'a gitti. Leyla Palut'un cenazesinin bugün öğle namazı sonrası Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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