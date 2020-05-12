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12 Mayıs 2020, Salı
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İlhan Palut’un acı günü

İlhan Palut’un acı günü

'un annesi vefat etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada merhumeye rahmet, ailesine sabırlar dilendi. Merhume dün 'da defnedildi.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un annesi vefat etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada merhumeye rahmet, ailesine sabırlar dilendi. Merhume dün 'da defnedildi.

  1. 12.5.2020
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