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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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çıkarması

Hatay çıkarması

, transferde gözünü alt liglere çevirdi.

, transferde gözünü alt liglere çevirdi. Gelecek sezon bütçesini sarsmadan takviye planlayan Göz- Göz'de İlhan Palut'un, eski takımı 'dan öğrencileri 24 yaşındaki kanat oyuncusu Selim Ilgaz ve 29 yaşındaki orta saha Caner Hüseyin Bağ'ın transferi için Başkan 'e rapor verdiği bildirildi.
  1. 13.5.2020
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