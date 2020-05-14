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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'nun yerine yerli

Beto'nun yerine yerli

'de 3 sezondur kaleyi başarıyla koruyan 'yla anlaşmayı çok isteyen yönetimin, aksi bir sonuç alınması halinde mevcut kadrodaki , ve 'e kaleyi emanet edeceği öğrenildi.

'de 3 sezondur kaleyi başarıyla koruyan 'yla anlaşmayı çok isteyen yönetimin, aksi bir sonuç alınması halinde mevcut kadrodaki , ve 'e kaleyi emanet edeceği öğrenildi. Kariyerinde birçok kupa kaldırıp, Avrupa'nın üst düzey takımlarında görev yapan Beto'ya başta ülkesinin eski kulübü S.Lizbon olmak üzere ciddi tekliflerin geldiği, 37 yaşındaki kalecisini de kaybetmek istemeyen ekibinin bir an önce tecrübeli eldivenle masaya oturacağı belirtildi. Göztepeliler'in oldukça güvendiği Göktuğ ise bu sezon ligde 4, kupada 6 maça çıktı. Yaptığı kurtarışlarla iyi bir performans ortaya koydu.
  1. 14.5.2020
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