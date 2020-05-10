Göztepe'den annelere özel klip
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Anneler Günü kapsamında sosyal medya hesabından özel bir klip yayınladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Anneler Günü kapsamında sosyal medya hesabından özel bir klip yayınladı. Sarı-kırmızılıların futbolculardan Atınç Nukan, personel ve taraftarların anneleriyle çektiği video büyük beğeni topladı. Göztepe, klibin sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını da paylaştı.
Bizlere gösterdiğiniz sonsuz sevgi için ne kadar teşekkür etsek az, iyi ki varsınız??#AnnelerGünü pic.twitter.com/dQWiCF1yMF— Göztepe Spor Kulübü ?? #SosyalMesafeyiKoru (@Goztepe) May 10, 2020
- 10.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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