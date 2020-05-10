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10 Mayıs 2020, Pazar
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'den annelere özel klip

Göztepe'den annelere özel klip

ekiplerinden , kapsamında hesabından özel bir klip yayınladı.

ekiplerinden , kapsamında hesabından özel bir klip yayınladı. Sarı-kırmızılıların futbolculardan , personel ve taraftarların anneleriyle çektiği video büyük beğeni topladı. Göztepe, klibin sonunda ise ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını da paylaştı.

  1. 10.05.2020
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