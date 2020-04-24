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24 Nisan 2020, Cuma
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formayı kaptı

Berkan Emir formayı kaptı

'ye iki sezon önce alternatif olması düşüncesiyle edilen sol bek , takımın bankosu olmayı başardı.

'ye iki sezon önce alternatif olması düşüncesiyle edilen sol bek , takımın bankosu olmayı başardı. Geçen sezon sakatlanan Traore'den görevi devralan, Agbenyenu'ya formayı kaptırmayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Leo ile girdiği forma rekabetini kazandı. 22 maçta 2 asistle oynayan 32 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi.
  1. 24.4.2020
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