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23 Nisan 2020, Perşembe
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'de yerli avı

Göztepe'de yerli avı

’un genç isimlerin yer aldığı raporunu yönetime sunacağı belirtildi. , ve Fatih Kurucuk gibi oyuncuların takip listesinde olduğu öğrenildi.

Yeni sezonda yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan , yerli avına çıktı. Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılıların, özellikle on bire giremeyen Leo, Jerome, Reis ve Mossoro ile vedalaşacağı ifade edildi. Kurmayların sözleşmeleri süren Borges ve Poko'yla da karşılıklı anlaşıp yolları arayacağı vurgulandı. Beto, Titi, Castro, Napoleoni, Gassama, Wilczek ve Tripic'i ise planlamasına dahil etmeyi düşünen ekibinin, yaz dönemi için ise yerli ağırlıklı bir liste oluşturdu. Başkan 'in kemer sıkma politikası izleyeceği dile getirilirken; 'un da az ama öz bir raporu sunacağı öğrenildi. Daha çok alt liglerde gelecek vadeden oyuncuları takibe alan başarılı hocanın listesinde, 'dan orta saha (24), eski takımı Hatayspor'dan sağ kanat (24) ve Karagümrük'ten stoper Fatih Kurucuk (22) gibi isimlerin yer aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 1 yıllık sözleşmesi kalan üç oyuncu için de sezonun bitimiyle harekete geçecek.
  1. 23.4.2020
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