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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor! Teklif yapıldı

bombayı patlatıyor! ...

Göztepe bombayı patlatıyor! Nuri Şahin...

'in köklü ekiplerinden , yeni sezon için sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, forması giyen 'e teklif görürdü. İşte transfer gelişmesinin detayları...

'de üçüncü sezonunu geride bırakmaya hazırlanan , önümüzdeki sezon yeni stadı ve coşkulu taraftarlarının desteği ile Avrupa Ligi için mücadele edecek. Yeni Asır'ın haberine göre bu hedefle kadrosuna da önemli isimleri takviye edecek olan Göz- Göz yönetimi, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, 'da forması giyen milli yıldız 'i gündemine aldı.

TEKLİF YAPILDI
Mevcut kadroda yer alan Kosta Rikalı ön libero Celso Borges ile yolları ayırma hazırlığı yapan, ve 'ın teklif yaptığı 'ü ise elden çıkararak kasasını doldurmayı planlayan Göz-Göz, iki oyuncunun yerine 31 yaşındaki futbolcuyu getirerek taraftarlarına hediye verecek. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim teklif ilettiği Nuri Şahin'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu Nuri Şahin altyapı eğitimini 'da alırken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Feyenoord ve Liverpool'da kiralık ola-rak forma giyen 'de de bir sezon geçiren Nuri daha sonra Dortmund'a dönerek 6 sezon daha yetiştiği kulüpte sahne aldı. Nuri, son iki sezonu ise Werder Bremen'de geçirdi.

52 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETTİ
Göztepe'nin sürpriz bir hamle ile listesine aldığı Nuri Şahin, A Milli Takım formasını 52 kez terletti. Son olarak 2017'de, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı forma giyen 31 yaşındaki ön libero forma giydiği 52 maçta 2 gol atmayı başardı. Kulüp kariyerinde ise 354 maça çıkan yıldız oyuncu 35 kez fileleri sarstı.

  1. 17.04.2020
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