Göztepe'de transfer kararı! Beto... | Beto kimdir? Beto Göztepe'de kalacak mı? - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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'de kararı! ...

Göztepe'de transfer kararı! Beto...

Süper Lig'in flaş ekiplerinden 'de iç için hareketlilik yaşanıyor... Başkan Mehmet Sepil ve Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılılar, Portekizli emektar eldiveni için kararını verdi! İşte detaylar...

İç transferde 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle haziran ayında yönetimini zor günler bekliyor.

Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde önceliği takımda 3. yılına giren ve kaptanlığa kadar yükselen kaleci Pimparel'e verecek.

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SERDAR TAMAM, SIRA BETO'YA 1 YILLIK İMZA
Kiralık oynayan Serdar Gürler ile büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, 37 yaşına giren Portekizli Beto'ya bir yıllık daha sözleşme teklif edecek.

Beto, bu sezon Göztepe formasıyla 24 müsabakada tol almış ve kalesinde 28 gol görmüştü. Öte yandan Portekizli Milli eldiven, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.

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  1. 16.04.2020
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