Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe'de iç transfer için hareketlilik yaşanıyor... Başkan Mehmet Sepil ve Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılılar, Portekizli emektar eldiveni Beto için kararını verdi! İşte detaylar...
İç transferde 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle haziran ayında Göztepe yönetimini zor günler bekliyor.
Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde önceliği takımda 3. yılına giren ve kaptanlığa kadar yükselen kaleci Beto Pimparel'e verecek.
SERDAR TAMAM, SIRA BETO'YA 1 YILLIK İMZA
Kiralık oynayan Serdar Gürler ile büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, 37 yaşına giren Portekizli Beto'ya bir yıllık daha sözleşme teklif edecek.
Beto, bu sezon Göztepe formasıyla 24 müsabakada tol almış ve kalesinde 28 gol görmüştü. Öte yandan Portekizli Milli eldiven, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de transfer kararı! Beto... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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