Göztepe'de transfer kararı! Beto...

İç transferde 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle haziran ayında Göztepe yönetimini zor günler bekliyor.

Yeni Asır'ın haberine göre Sarı-kırmızılı yönetim, iç transferde önceliği takımda 3. yılına giren ve kaptanlığa kadar yükselen kaleci Beto Pimparel'e verecek.

SERDAR TAMAM, SIRA BETO'YA 1 YILLIK İMZA

Kiralık oynayan Serdar Gürler ile büyük oranda anlaşma sağlayan yönetim, 37 yaşına giren Portekizli Beto'ya bir yıllık daha sözleşme teklif edecek.

Beto, bu sezon Göztepe formasıyla 24 müsabakada tol almış ve kalesinde 28 gol görmüştü. Öte yandan Portekizli Milli eldiven, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.