Göztepe'de Deniz Kadah'ın corona virüsü şanssızlığı!
Corona virüsü salgını Göztepe forması giyen Deniz Kadah'ı da olumsuz etkiledi. Başarılı futbolcu sakatlıktan dönüp form tutmaya başladığı sırada salgın nedeniyle maçların ertelenmesi sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de aylar sonra 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la oynanan erteleme maçında forma giyen Deniz Kadah corona virüsü engeline takıldı. Son maçta 90 dakika sahada kalıp yeniden teknik ekibin gözüne girmeyi başaran deneyimli futbolcu, tam formasına kavuşmuşken pandemiye alınan tedbirler yüzünden maçların ertelenmesiyle şanssızlığına yenildi. Bu sezon ikinci yarıda 18'inci haftada Antalyaspor'la oynanan ilk karşılaşmada sadece 1 dakika görev alan Deniz daha sonra yedek kulübesine mahkum oldu.
Ancak çalışmalarını aksatmayan ve küsmeyen 34 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor maçına on birde çıkıp 90 dakika sahada kaldı. Salgının patlak vermesi sonucu Deniz'in hayalleri de suya düştü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni bir kontrat yapılmayacağı iddia edildi. Deniz Kadah, 2019-2020 sezonunda Göztepe'de toplam 13 maça çıkıp skora katkı koyamadı.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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