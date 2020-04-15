Göztepe'de Deniz Kadah'ın corona virüsü şanssızlığı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Deniz Kadah'ın corona virüsü şanssızlığı!

'de 'ın corona virüsü şanssızlığı!

Göztepe'de Deniz Kadah'ın corona virüsü şanssızlığı!

Corona virüsü salgını forması giyen 'ı da olumsuz etkiledi. Başarılı futbolcu sakatlıktan dönüp form tutmaya başladığı sırada salgın nedeniyle maçların ertelenmesi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

ekiplerinden 'de aylar sonra 17 Mart'ta 'la oynanan erteleme maçında forma giyen corona virüsü engeline takıldı. Son maçta 90 dakika sahada kalıp yeniden teknik ekibin gözüne girmeyi başaran deneyimli futbolcu, tam formasına kavuşmuşken pandemiye alınan tedbirler yüzünden maçların ertelenmesiyle şanssızlığına yenildi. Bu sezon ikinci yarıda 18'inci haftada 'la oynanan ilk karşılaşmada sadece 1 dakika görev alan Deniz daha sonra yedek kulübesine mahkum oldu.

Ancak çalışmalarını aksatmayan ve küsmeyen 34 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor maçına on birde çıkıp 90 dakika sahada kaldı. Salgının patlak vermesi sonucu Deniz'in hayalleri de suya düştü. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli orta saha oyuncusuyla yeni bir kontrat yapılmayacağı iddia edildi. Deniz Kadah, 2019-2020 sezonunda Göztepe'de toplam 13 maça çıkıp skora katkı koyamadı.

  1. 15.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Deniz Kadah'ın corona virüsü şanssızlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA