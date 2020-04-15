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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Sıra Soner'de

Sıra Soner'de

’den söz alan ’de, da kalmak istediğini belirtti. Sarı-kırmızılılar, ’le masaya oturacak.

'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha , sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'in, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepe'de kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi. 'den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner'in, "Göztepe'de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi. Başakşehir'den kiralanan ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soner için ekibiyle pazarlıkların kısa sürede başlayacağı öğrenildi.

  1. 15.4.2020
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