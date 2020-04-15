Sıra Soner'de

Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürler'in, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepe'de kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi. Başakşehir'den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner'in, "Göztepe'de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi. Başakşehir'den kiralanan ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soner için İstanbul ekibiyle pazarlıkların kısa sürede başlayacağı öğrenildi.