Sıra Soner'de
Serdar Gürler’den söz alan Göztepe’de, Soner Aydoğdu da kalmak istediğini belirtti. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’le masaya oturacak.
Göztepe'nin yeni sezonda da kadrosunda yer vermeyi düşündüğü orta saha Soner Aydoğdu, sarı-kırmızılı kulübe yeşil ışık yaktı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Serdar Gürler'in, "Burada yarım kalmış hedeflerim var. Ben zaten büyük bir camiada forma giyiyorum. Göztepe'de kalmak istiyorum" açıklamasının ardından gözler Soner'e çevrildi. Başakşehir'den kiralanan deneyimli orta sahanın da kariyerine Göztepe'de devam etmek istediği öğrenildi. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren Soner'in, "Göztepe'de çok mutluyum. Katkılarımın devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi. Başakşehir'den kiralanan ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Soner için İstanbul ekibiyle pazarlıkların kısa sürede başlayacağı öğrenildi.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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