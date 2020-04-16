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16 Nisan 2020, Perşembe
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'nin Alper aşkı

Göztepe'nin Alper aşkı

’de ilan edilen , ’nin gündeminden düşmüyor. Tecrübeli oyuncuyu yeni sezonda almak isteyen ekibi, temasları hızlandırıyor.

Son iki sezondur 'de beklentilerin altında kalan ve ilan edilen , adım adım 'e gidiyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncu, 'nin gündeminden düşmüyor. Sezon başında ve devre arasında Alper'i kadrosuna katmayı hedefleyen , 2020-21 öncesi bir kez daha temaslarını hızlandırdı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da transferini çok istediği Alper için İzmir ekibinin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

ADIM ADIM İZMİR'E...
Fenerbahçe Yönetimi'nin sezon başında maaşında yüzde 40 indirim yaptığı Alper Potuk'u gelecek sezon kadrosunda tutmak istemediği öğrenilirken, Göz Göz bu transferde mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı 'in Fenerbahçe Başkanı 'la da Alper Potuk transferinde görüştüğü ve oyuncunun da kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü. Rahatsızlığı bulunan babasının 'daki tedavisi nedeniyle devre arasında kendisine 'den gelen tüm teklifleri reddeden Alper'in de Göztepe'ye gitmesi bekleniyor.

İKI SEZONDUR KAYIP
Alper Potuk, son iki sezonda Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 285 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gol ya da asist olarak katkı sağlamadı.

DENİZ'İN ŞANSSIZLIĞI
Göztepe'de, koronavirüsün en çok etkilediği futbolcu Deniz Kadah oldu. 17 Mart'ta 'la oynanan erteleme maçında 90 dakika sahada kalıp teknik heyetin gözüne girmeyi başaran tecrübeli futbolcu, lige verilen ara nedeniyle kaptığı formayı kaybetti. Rize maçı haricinde sadece maçında 1 dakika görev alabilen 34 yaşındaki golcü, "Lig başlarsa formayı geri alacağım" diye konuştu.

  1. 16.4.2020
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