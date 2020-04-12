Serdar Güreler: Seneye de Göztepe'deyim - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Serdar Güreler: Seneye de 'deyim

Serdar Güreler: Seneye de Göztepe'deyim

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini açıkladı.

'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, "Yönetimimizle görüşüyoruz. Şu an hiçbir pürüz gözükmüyor. Göztepe'de çok mutluyum" diye konuştu. Serdar, geçtiğimiz günlerde verdiği bir tele röportajda "Büyük takımda oynama hayalin var mı?" sorusuna "Zaten büyük bir takımdayım" diye yanıt vererek sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fethetmişti.
  1. 12.4.2020
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