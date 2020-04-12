İlhan Palut: Artık uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Göztepe İlhan Palut: Artık uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek

: Artık uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek

İlhan Palut: Artık uygun maliyetli oyuncular tercih edilecek

salgını nedeniyle artık transfere eskisi gibi para harcanamayacağını söleyen Teknik Direktörü , "Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yapılacaktır" dedi.

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , yeni tip koronavirüs sürecinde futbolda ekonomik boyutun çok önemli bir hale geldiğini söyledi.

Kulüplerin ve 'nun () gelirlerinde bir daralmanın yaşanacağını kaydeden Palut, "Kulüpler yüksek ücretli transferler yaparken çok zorlanacak, belki gerçekleştiremeyecek. Türk futboluna baktığımızda ekonomik yapısı ya tam dengede giden ya da gerçekten eksiye giden bir durumdaydı. Sonuçta TFF'nin getirdiği harcama limitleri oldu. ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, öze dönüş kaçınılmaz olacak. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yapılacaktır" dedi.

Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirtti. Artık her istenilen takviyenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan İlhan Palut, "Teknik adamların 'mutlaka bu oyuncuyu istiyorum, bu oyuncu olmazsa olmaz gibi söylemleri' çok da gerçekçi olmayacak. Mevcut kadroyla en iyi takımı ortaya çıkarmak için daha çok efor harcayacayacağız. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Takımımızın gelişimi için de daha çok kafa yoracağız. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Gerçekte ne olacağını kestirmek çok zor, net hatlar çizmek kolay değil. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde kendi mesaimizi geliştirmede yoğun bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.
Göztepe, 27 Nisan Pazartesi günü idmanlara başlamayı planlıyor.

  1. 12.04.2020
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