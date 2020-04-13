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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Öze dönüş zamanı

Teknik Direktörü , " ekonomisinde daralma olacağını düşünürsek, kaçınılmaz. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız" diye konuştu.

teknik direktörü , koronavirüs salgınının ardından ekonomisinde yaşanacak daralmadan dolayı, kulüplerde de öze dönüşün olacağını savundu. Kulüplerin ve 'nin gelirlerinin daralacağını kaydeden Palut, "Futbol ekonomisinde koronavirüsten dolayı daralma olacağını düşünürsek, kaçınılmaz. Uygun maliyetteki futbolcular tercih edilecek, mevcut oyuncularda da yeni düzenlemeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı. İlhan Palut, bu süreçte teknik direktörlere düşen görevlerin de olacağını belirterek, "Teknik adamların 'mutlaka bu oyuncuyu istiyorum', 'bu oyuncu olmazsa olmaz' gibi söylemleri çok da gerçekçi olmayacak. Oyuncu gelişimleri öncelikli görevimiz olacak. Bu sürece hem kendimiz hem de Göztepe adına hazırız. Bu ekonomik küçülme gerçekleştiğinde, kendimizi geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.
  1. 13.4.2020
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