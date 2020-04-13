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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'a gireceğim

Milli Takım'a gireceğim

'de bu sezon 19 maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken , "'a girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum" dedi.

'de bu sezon 19 maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken , evinden canlı yayınla Spor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılıların joker oyuncusu Alpaslan, hayalinin büyük takımlarda ve Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. 26 yaşındaki genç futbolcu, Euro 2020'ye katılacak olan Milli Takımımız ile ilgili sorulan soruya, "'a girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum" diye iddialı konuştu.
  1. 13.4.2020
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