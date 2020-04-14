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14 Nisan 2020, Salı
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Alpaslan taraftarı ikiye böldü

Alpaslan taraftarı ikiye böldü

'nin başarılı futbolcusu 'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. F.Bahçe'nin ilgilendiği Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti.

'nin başarılı futbolcusu 'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. F.Bahçe'nin ilgilendiği Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti. Taraftarların büyük kısmı sosyal medyadan 26 yaşındaki savunmacıyı eleştirdi. Bazı taraftarlar ise, Alpaslan'ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi.
  1. 14.4.2020
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