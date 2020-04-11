Yasir Subaşı: Terör hastalık zor durum dinlemiyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yasir Subaşı: Terör hastalık zor durum dinlemiyor

Yasir Subaşı: Terör hastalık zor durum dinlemiyor

futbolcusu Yasir Subaşı, 'ın Kulp ilçesinde yaşanan hain terör saldırısını kınadı.

Genç futbolcu, "'daki terör saldırısını kınıyorum. Geçirdiğimiz zor günlerde haince ve kalleşçe bir saldırı ile vatandaşlarımızı şehit ettiler. Görüyoruz ki terör, hastalık veya zor durum dinlemiyor" diye konuştu.

  1. 11.4.2020
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