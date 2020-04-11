Yasir Subaşı: Terör hastalık zor durum dinlemiyor

Genç futbolcu, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyorum. Geçirdiğimiz zor günlerde haince ve kalleşçe bir saldırı ile vatandaşlarımızı şehit ettiler. Görüyoruz ki terör, hastalık veya zor durum dinlemiyor" diye konuştu.