İlhan Palut: Takvime uyacağız
Göztepe’nin hocası İlhan Palut, “Herkesin bir fedakarlık yapması gerek. Sıkıştırılmış bir dönem olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız” dedi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, basın mensuplarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını süresinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Palut, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İlhan Palut, "Daha önce ligler Ağustos'ta başladığı için serzenişlerimiz olurdu. Ancak olağanüstü bir durum var. Herkesin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız. Sağlık personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de yaz dönemi maçlara çıkacağız. 'Bu havada maç mı oynanır? 3-4 günde bir maça mı çıkılır? Bu kadar seyahat mi edilir?' gibi serzenişlerde bulunma lüksümüz olamaz. Önümüze nasıl bir takvim konursa buna uyacağız" değerlendirmesini yaptı.
İlhan palut, önce 20 Nisan'da oyuncularının 4'erli gruplarla sahaya ineceğini, sonrasında 27 Nisan'da gruplar halinde çalışacaklarını duyurdu.
- 11.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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