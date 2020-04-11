Görev adamı Napoleoni

Sezon başında transferin son günlerinde Başakşehir'den transfer edilen Napoleoni, Göztepe'nin en önemli gol ayaklarından biri oldu. Teknik Direktör İlhan Palut'un 10 numara olarak değerlendirdiği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 3 gol attı, 2 de asist yapmayı başardı.