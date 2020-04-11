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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Görev adamı Napoleoni

Görev adamı Napoleoni

'nin İtalyan oyuncusu Napoleoni, sarı-kırmızılılarda yeniden kendini gösterdi.

Sezon başında transferin son günlerinde 'den edilen Napoleoni, 'nin en önemli gol ayaklarından biri oldu. İlhan Palut'un 10 numara olarak değerlendirdiği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 3 gol attı, 2 de asist yapmayı başardı.

  1. 11.4.2020
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