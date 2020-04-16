Castro Palut'la yeniden doğdu!
Sezonun başında beklenen performansı gösteremeyen Göztepe'nin orta sahası Andre Castro, teknik direktör İlhan Palut'la adeta yeniden doğdu.
Eski çalıştırıcı Tamer Tuna döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut'la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna'nın 11'de yer vermediği Castro, yeniden takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.
Teknik adam değişiminden sonra vazgeçilmezler arasına giren tecrübeli orta saha oyuncusu, İlhan Palut'la 16 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 3 gol atıp 1 de asist yapan Castro toplamda 1808 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Andre Castro ile yeni bir mukavele yapmak istediği, görüşmelerin en kısa süre için başlayacağı vurgulandı. Castro, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'dan Göztepe'ye gelmişti.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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