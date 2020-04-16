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16 Nisan 2020, Perşembe
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Castro Palut'la yeniden doğdu!

Castro Palut'la yeniden doğdu!

Sezonun başında beklenen performansı gösteremeyen 'nin orta sahası , teknik direktör 'la adeta yeniden doğdu.

Eski çalıştırıcı döneminde ilk 7 maçta sadece 2 kez 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, Palut'la birlikte eski günlerine geri döndü. Tamer Tuna'nın 11'de yer vermediği Castro, yeniden takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.

Teknik adam değişiminden sonra vazgeçilmezler arasına giren tecrübeli orta saha oyuncusu, 'la 16 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 3 gol atıp 1 de asist yapan Castro toplamda 1808 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ile yeni bir mukavele yapmak istediği, görüşmelerin en kısa süre için başlayacağı vurgulandı. Castro, 2017-2018 sezonunda 'dan 'ye gelmişti.

  1. 16.04.2020
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