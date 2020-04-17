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17 Nisan 2020, Cuma
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Palut’la coştu

Andre Castro Palut’la coştu

'nin Portekizli yıldızı , 'un göreve gelmesinden sonra ritmini yakaladı.

'nin Portekizli yıldızı , 'un göreve gelmesinden sonra ritmini yakaladı. döneminde 7 maçın 2'sinde 11'de sahaya çıkan Castro, Palut'la birlikte 16 maça çıktı. 32 yaşındaki orta saha bu periyotta 3 gol atıp 1 de asist yaparken bin 808 dakika süre aldı. 2017-18 sezonunda 'dan gelen Castro'nun sezon sonu bitecek kontratının uzatılması bekleniyor.
  1. 17.4.2020
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