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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Göztepe tutacak

Salgın sonrası ekonomik gelirleri daralan , yeni sezonda bütçesini fazla zorlamayacak. Başkan ’in sözleşmesi sezon sonu bitecek 15 futbolcunun çoğunu takımda tutacağı belirtildi.

Salgın sonrası ekonomik gelirleri daralan , yeni sezonda bütçesini fazla zorlamayacak. Başkan 'in sözleşmesi sezon sonu bitecek 15 futbolcunun çoğunu takımda tutacağı belirtildi. Serdar, Soner, Castro, Titi, Beto, Atakan, Atınç, Napoleoni ve Berkan'ın tutulacağı kaydedildi.

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  1. 18.4.2020
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