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19 Nisan 2020, Pazar
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Göz-Göz’den umut mesajı

Göz-Göz’den umut mesajı

Kulübü, son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi.

Lige verilen arada taraftarlarından uzak kalan , sosyal medyayı etkili kullanmaya devam ediyor. Daha önce 'Bir süre daha evdeyiz. Bu günler de geçecek' mesajı veren sarı-kırmızılılar, yine umut dolu bir paylaşım yaptı. Son günlerde popüler olan 'Unutulacak dünler' şarkısıyla yayınladıkları video ile Göztepe taraftarlarına mesaj verdi. 'Öyle günler var inan' notu düşülen paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
  1. 19.4.2020
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